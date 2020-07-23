Алена Винницкая откровенно рассказала о перерыве в отношениях с мужем

Пара расставалась на два с половиной года

3 августа в 9:30 на телеканале "Украина" стартует обновленная программа "Зірковий шлях". Накануне выхода нового сезона ведущая программы Алена Винницкая поделилась подробностями личной жизни в шоу "Ранок з Україною" в рубрике "Смачний ексклюзив".

Алена Винницкая рассказала, как изменилась ее жизнь с мужем Сергеем Большим.

"Я очень долго вообще ничего о себе не рассказывала. Но, с другой стороны, я понимаю, что публичный человек не может быть постоянно закрытым. Люди хотят видеть в тебе еще и человека, а не просто слушать твою музыку", – объяснила Алена.

Алена Винницкая с мужем Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Певица призналась, что расставание с мужем помогло иначе взглянуть на их дальнейшие отношения. Алена Винницкая и Сергей Большой уже много лет вместе, но пара решила сделать паузу, которая затянулась на два с половиной года.

"Когда делаешь перерыв, то начинаешь смотреть на человека совсем другими глазами", – сказала Алена Винницкая.

И только недавно супруги дали себе второй шанс. Теперь пара снова живет вместе.

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