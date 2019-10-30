Алена Винницкая призналась, делает ли "уколы красоты"

В этом году телеведущей исполняется 45 лет

Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

В эксклюзивном интервью ведущая программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Алена Винницкая рассказала о самом трудном возрасте и что ей помогло бороться с депрессией.

Смотрите также видео о стандартах красоты 90-х:

В этом году известная певица и телеведущая Алена Винницкая отмечает 45-летие. Звезда признается – она осознанно относится к своему возрасту и знает, как всегда выглядеть и чувствовать себя хорошо. Алена также поделилась собственным лайфхаком, как научиться без стрессов принимать возраст.

"Главное – пережить этот день, а потом жизнь пойдет дальше. Каждый год в день своего рождения я смотрю в зеркало, потом смотрю на себя в зеркало на следующий день и понимаю: нет никаких изменений! И я сказала себе: "Чего ты паришься? Вчера тебе было 43, сегодня 44. И что, видишь изменения?". Ну и потом, я все время над собой работаю. Занимаюсь самомассажем. Как и каждой женщине, мне хочется сохранить красоту. Но я понимаю, что не смогу всегда быть 25-летней девочкой".

Алена Винницкая каждый день не только работает над собой, своей фигурой и телом, но даже разрабатывает специальные системы.

Телеведущая Алена Винницкая Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Я ничего себе не колю, но не осуждаю тех, кто это делает. Это их выбор. Есть женщины, которые не могут заниматься собой. У них нет времени делать массаж — проще пойти и что-то себе вколоть. А я наоборот — занимаюсь йогой, люблю массаж. Когда делаю его сама – это как медитация. Я по натуре ученый, во все вникаю, изучаю информацию, про все читаю, все всем рекомендую... Изучаю внутрицептику, принимаю бады, разрабатываю для себя разные системы", – рассказала артистка.

Ранее мы также писали, что коллега Алены Винницкой по программе "Зірковий шлях" Тимур Мирошниченко признался, почему врал своей матери.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.