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Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом

Отец певицы так и не увидел ее успеха и кем она стала

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56
Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Певица и ведущая программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая, которая призналась, почему у нее до сих пор нет детей, откровенно рассказала о своей самой тяжелой в жизни утрате.

Смотрите также интервью Алены Винницкой о личной жизни:

В детстве Алену Винницкую называли будущей поэтессой, потому что она всерьез увлеклась поэзией. Отец во всем поддерживал дочь, считал ее уникальной и рассылал стихотворения во все газеты. Но и сегодня телеведущей непросто о нем говорить.

"Он был очень неоднозначным человеком. Я не готова рассказать о нем все без уважения к своей матери. Поэтому я только могу сказать, что он сделал и очень много плохих вещей, но и очень много хорошего для меня", – призналась Алена Винницкая.

Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Самая большая боль в жизни известной певицы и телеведущей связана с отцом. По словам Алены Винницкой, он так и не увидел ее успеха и кем она стала.

"Отец умер, когда мне был 21 год, на тот момент я еще не работала на телевидении", – рассказала "Зірковому шляху" певица и телеведущая.

Вскоре стихотворения, которые она начала писать еще в детстве, словно сами стали ложиться на музыку. У Алены Винницкой появился свой коллектив, а через время о ней узнала вся Украина.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30.

Ранее мы также писали, что Алена Винницкая рассказала о конфликтах в "ВИА Гре".

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