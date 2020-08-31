Алина Гросу намекнула на драму в супружеской жизни

Певица прокомментировала слухи о расставании со своим мужем

Певица Алина Гросу, которая недавно рассказала об отношениях с мужем, сняла новый клип. В программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая, певица намекнула на личную драму.

Сейчас Алина Гросу снимается в сериале "В плену прошлого", который скоро выйдет на телеканале "Украина". Девушка рассказала, что в новом клипе на песню "Голый король" она показала драму из своей жизни.

"Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем клипе", – делится Алина.

В кулуарах давно уже ходят слухи, что Гросу рассталась с мужем – бизнесменом Александром. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что его нет на ее странице в Instagram.

"Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в Instagram. Я все-таки самостоятельная как человек и как творческая единица", – комментирует артистка.

Напомним, летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за своего возлюбленного по имени Александр. Торжество состоялось в Италии, куда были приглашены Павел Зибров, Ирина Билык и другие знаменитости.

Ранее бывшая жена Владимира Остапчука раскрыла подробности их развода.

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