Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алина Гросу перестала скрывать своего мужа – фото

Певица поделилась новыми снимками со своим избранником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Алина Гросу впервые показала своего возлюбленного
Алина Гросу впервые показала своего возлюбленного
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу недавно официально стала замужней. Своего супруга Александра певица долго скрывала от общественности, но после того, как пара расписалась в Москве, девушка начала все чаще публиковать совместные фото с любимым в Instagram.

О новом клипе Алины Гросу смотрите в коротком видео:

Накануне украинка порадовала фолловеров серией снимком с новоиспеченным мужем. Примечательно, что в свой день рождения Гросу опубликовала первые кадры с Александром, но через несколько минут удалила пост. "Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", – подписала публикацию Алина.

Алина Гросу впервые показала своего мужа
Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу впервые показала своего мужа
Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу впервые показала своего мужа
Фото: instagram.com/alina_grosu
1/3

Фанаты девушки отметили, что она и ее возлюбленный выглядят потрясающе, и даже сравнили супругов с Кеном и Барби. "Какие красивые!", "Такая кукольная пара! Как Кэн и Барби", "Прекрасная пара", – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее сеть взорвала новость о том, что ведущий Дмитрий Комаров женился на победительнице "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ани Лорак впервые показала бойфренда, который младше ее на 15 лет Бритни Спирс показала, как отдыхает с молодым бойфрендом: фото Совсем не узнать! Пономарев поделился архивным фото с выпускного
фото певица Алина Гросу
Реклама

Новости партнеров

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона
Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Популярные статьи

Сегодня, 13:30Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Сегодня, 12:25Events

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

Сегодня, 12:18Fun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

Сегодня, 11:15Шоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

Сегодня, 11:10Fun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

Сегодня, 08:15Fun

16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:15Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко – первые фото молодожен

Вчера, 13:29Food

Что приготовить на Троицу: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 09:08Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала бойфренда, который младше ее на 15 лет

Вчера, 07:47Events

Троицкая суббота 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 июняFun

Выходные на Троицу 2019: сколько отдыхают украинцы

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 июняАфиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

14 июняШоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

14 июняТехно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

13 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
В стеклянном доме в центре Алматы поселились парень и девушка
В стеклянном доме в центре Алматы поселились парень и девушка
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Анджелина Джоли написала завещание в связи с ухудшением здоровья
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Фанаты переживают за здоровье Саши Савельевой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь