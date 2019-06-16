Алина Гросу перестала скрывать своего мужа – фото

Певица поделилась новыми снимками со своим избранником

Алина Гросу впервые показала своего возлюбленного Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу недавно официально стала замужней. Своего супруга Александра певица долго скрывала от общественности, но после того, как пара расписалась в Москве, девушка начала все чаще публиковать совместные фото с любимым в Instagram.

О новом клипе Алины Гросу смотрите в коротком видео:

Накануне украинка порадовала фолловеров серией снимком с новоиспеченным мужем. Примечательно, что в свой день рождения Гросу опубликовала первые кадры с Александром, но через несколько минут удалила пост. "Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить", – подписала публикацию Алина.

Алина Гросу впервые показала своего мужа Фото: instagram.com/alina_grosu Алина Гросу впервые показала своего мужа Фото: instagram.com/alina_grosu Алина Гросу впервые показала своего мужа Фото: instagram.com/alina_grosu 1/3

Фанаты девушки отметили, что она и ее возлюбленный выглядят потрясающе, и даже сравнили супругов с Кеном и Барби. "Какие красивые!", "Такая кукольная пара! Как Кэн и Барби", "Прекрасная пара", – пишут в комментариях пользователи сети.

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