Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Певица вышла замуж в минувшие выходные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Алина Гросу вышла замуж за возлюбленного Александра
Алина Гросу вышла замуж за возлюбленного Александра
Фото: instagram.com/alina_grosu

23-летняя певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. А вот сама свадьба Алина Гросу состоялась в Италии в минувшие выходные. На торжество были приглашены многие украинские знаменитости. Так, на свадьбе артистки появилась Катя Осадчая, Ирина Билык и Дима Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие.

Узнайте, сколько пластических операций сделала Алина Гросу:

Фото со свадьбы Алины Гросу ранее публиковала ее крестная мать Ирина Билык. А сегодня сама певица решила показать свадебный снимок, на котором они с мужем Александром позируют в окружении свидетелей, а их было восьмеро. Гросу не сопроводила кадр трогательной подписью, лишь добавила хештег – свадьба.

Свадьба Алины Гросу
Свадьба Алины Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, стало известно, что певец Виталий Козловский посетил свадьбу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

А вот Ирина Билык посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Екатерина Кухар и Александр Стоянов признались, почему переносят свадьбу Участник группы "Океан Ельзи" женился: первые фото Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым
Алина Гросу свадьбы звезд
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Новости партнеров

Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
«Не отрекаются, любя»: Екатерина Климова расстроила поклонников
«Не отрекаются, любя»: Екатерина Климова расстроила поклонников
«Ненавижу себя за это!» Асмус выдала свою тайну
«Ненавижу себя за это!» Асмус выдала свою тайну
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь