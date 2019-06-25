Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Певица вышла замуж в минувшие выходные

Алина Гросу вышла замуж за возлюбленного Александра Фото: instagram.com/alina_grosu

23-летняя певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. А вот сама свадьба Алина Гросу состоялась в Италии в минувшие выходные. На торжество были приглашены многие украинские знаменитости. Так, на свадьбе артистки появилась Катя Осадчая, Ирина Билык и Дима Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие.

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Фото со свадьбы Алины Гросу ранее публиковала ее крестная мать Ирина Билык. А сегодня сама певица решила показать свадебный снимок, на котором они с мужем Александром позируют в окружении свидетелей, а их было восьмеро. Гросу не сопроводила кадр трогательной подписью, лишь добавила хештег – свадьба.

Свадьба Алины Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, стало известно, что певец Виталий Козловский посетил свадьбу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

А вот Ирина Билык посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.

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