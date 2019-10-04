Не Мальдивы: где Алина Гросу проведет медовый месяц

Украинская певица предоставила мужу право выбора

Украинская певица Алина Гросу, которая еще летом сыграла роскошную свадьбу в Италии, только сейчас планирует отправиться в медовое путешествие со своим супругом Александром Комковым. Во время съемок концерта "Музыкальная платформа" артистка рассказала телеканалу "Украина", какую страну они выбрали для романтической поездки.

Выбор супругов пал совсем не на Мальдивы и другие теплые страны, которые популярны среди молодоженов, а на Грузию. По словам Алины Гросу, Александр очень любит эту страну, поэтому певица поддержала его решение.

"Муж очень любит Грузию, а я его всегда поддерживаю. Мне хорошо там, где ему хорошо, и все", – призналась новоиспеченная жена.

Также во время съемок концерта "Музыкальная платформа", который выйдет в эфир 12 октября на телеканале "Украина", певица Alyosha заговорила о беременности, а MELOVIN признался, что попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира. Об этом узнайте в сюжете.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей.

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