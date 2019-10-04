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Не Мальдивы: где Алина Гросу проведет медовый месяц

Украинская певица предоставила мужу право выбора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31

Украинская певица Алина Гросу, которая еще летом сыграла роскошную свадьбу в Италии, только сейчас планирует отправиться в медовое путешествие со своим супругом Александром Комковым. Во время съемок концерта "Музыкальная платформа" артистка рассказала телеканалу "Украина", какую страну они выбрали для романтической поездки.

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Выбор супругов пал совсем не на Мальдивы и другие теплые страны, которые популярны среди молодоженов, а на Грузию. По словам Алины Гросу, Александр очень любит эту страну, поэтому певица поддержала его решение.

"Муж очень любит Грузию, а я его всегда поддерживаю. Мне хорошо там, где ему хорошо, и все", – призналась новоиспеченная жена.

Также во время съемок концерта "Музыкальная платформа", который выйдет в эфир 12 октября на телеканале "Украина", певица Alyosha заговорила о беременности, а MELOVIN признался, что попал в рейтинг 100 самых красивых людей мира. Об этом узнайте в сюжете.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей.

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