Алина Гросу призналась, сколько скрывала отношения с любимым

Также певица поделилась архивным фото

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно отгуляла пышную свадьбу в Италии, продолжает радовать своих фанатов совместными фото с мужем. Артистка также призналась, как долго скрывала отношения со своей второй половинкой – Александром.

Украинская певица Алина Гросу представила lyric-видео на песню, которую посвятила мужу:

Так, на своей странице в Instagram Алина Гросу опубликовала архивные фото под которыми посвятила огромный пост своим отношениям с мужем Александром. Артистка рассказала, что с 2015 года скрывала личную жизнь, потому что боялась негативного влияния со стороны прессы и социальных сетей.

3 Июл 2019 в 10:04 PDT INSTAGRAM (@alina_grosu)

"Я с 2015 года скрывала отношения, боясь, что Instagram, соц.сети, пресса как-то негативно повлияют на совсем нежную, трепетную и мою первую совсем серьезную любовь. Теперь, скрывать уже поздно. Мы не просто влюбленные подростки, а уже полноценная семья. Делюсь с вами частью нашего архива, начиная с 5 сентября 2015 года", – написала украинская артистка.

Отметим, что на свадьбу к Алине Гросу приехали звездные гости – Ирина Билык, Павло Зибров, Виталий Козловский и Дмитрий Коляденко.

Также певица поделилась семейным фото со свадьбы, на котором она позирует вместе со своим женихом и родителями.

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