Алина Гросу рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем

Артистка не претендовала на то, что принадлежало не ей

Недавно украинская актриса и певица Алина Гросу развелась со своим мужем Александром Комковым. Они встречались пять лет, но в браке прожили меньше года. В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" Алина Гросу рассказала, как они с бывшим мужем поделили имущество.

Споров у бывших возлюбленных не возникло. Алина призналась, что на квартиру, подаренную им на свадьбу, она не претендовала.



Певица Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

"Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать. И спасибо, что он у меня ничего не взял", – сказала Гросу.

Напомним, со своим бывшим мужем Александром Комковым Алина познакомилась пять лет назад в Москве. Близкие не поддерживали выбор артистки, а она верила в лучшее. Они отгуляли в Италии пышную свадьбу и строили планы на будущее, но развелись спустя полгода. Гросу призналась, что инициатором развода был Александр.

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