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Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью

Певица призналась, что именно мама является для нее идеалом женщины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Популярная певица Алина Гросу, которая призналась, где проведет медовый месяц, выступила на "Музыкальной платформе". Концерт телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала о своем отношении к откровенным образам на сцене.

Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:

На сцену "Музыкальной платформы" Алина Гросу вышла впервые, а для выступления выбрала одну из своих самых хитовых песен – "Вова".

"Мои стилисты могут все открыть, но в этом образе есть момент, где я произношу речь… Это очень сдержанная женщина, почти "монашка". Конечно, это отголоски того образа, который был в клипе. Но, на самом деле, я очень простой человек. И сейчас есть достаточно много людей, которые хотят обнажиться на сцене. Мне хочется в первую очередь "оголять" душу, а уже потом что-то другое", – призналась Алина Гросу.

По мнению артистки, которая недавно вышла замуж, сдержанность и скромность – черты, которые зависят исключительно от воспитания.

"Очень много и замужних женщин выпускают клипы достаточно провокационные. Мне кажется, что женщина может оставаться красивой и сексуальной, и когда она мама, жена. Но, когда слишком сильно – это уже некрасиво".

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, Алина добавила, что примером идеальной женщины для нее является собственная мама, которая на протяжении многих лет окутывает семью теплом и заботой.

"Мама мне даже сейчас что-то передает – то пудру какую-то, по-девчачьи, то борщ… Она очень старается! А я сейчас стараюсь помогать родителям, как могу, ведь они мне очень много дали", – рассказала артистка.

Также на "Музыкальной платформе", которую телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Tayanna, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.

Ранее мы также писали, что стала известна стоимость свадьбы Алины Гросу.

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