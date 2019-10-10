Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью
Певица призналась, что именно мама является для нее идеалом женщины
Популярная певица Алина Гросу, которая призналась, где проведет медовый месяц, выступила на "Музыкальной платформе". Концерт телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00. За кулисами артистка рассказала о своем отношении к откровенным образам на сцене.
Алина Гросу откровенно рассказала о своем избраннике:
На сцену "Музыкальной платформы" Алина Гросу вышла впервые, а для выступления выбрала одну из своих самых хитовых песен – "Вова".
"Мои стилисты могут все открыть, но в этом образе есть момент, где я произношу речь… Это очень сдержанная женщина, почти "монашка". Конечно, это отголоски того образа, который был в клипе. Но, на самом деле, я очень простой человек. И сейчас есть достаточно много людей, которые хотят обнажиться на сцене. Мне хочется в первую очередь "оголять" душу, а уже потом что-то другое", – призналась Алина Гросу.
По мнению артистки, которая недавно вышла замуж, сдержанность и скромность – черты, которые зависят исключительно от воспитания.
"Очень много и замужних женщин выпускают клипы достаточно провокационные. Мне кажется, что женщина может оставаться красивой и сексуальной, и когда она мама, жена. Но, когда слишком сильно – это уже некрасиво".
Кроме того, Алина добавила, что примером идеальной женщины для нее является собственная мама, которая на протяжении многих лет окутывает семью теплом и заботой.
"Мама мне даже сейчас что-то передает – то пудру какую-то, по-девчачьи, то борщ… Она очень старается! А я сейчас стараюсь помогать родителям, как могу, ведь они мне очень много дали", – рассказала артистка.
Также на "Музыкальной платформе", которую телеканал "Украина" покажет 12 октября в 23:00, зажгут популярные украинские артисты – Олег Винник, Alyosha, Сергей Бабкин, Tayanna, MELOVIN, Александр Пономарев, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, JERRY HEIL и др.
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