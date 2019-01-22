Алина Гросу снялась в чувственной фотосесии
Певица предложила выбрать лучшее фото
Украинская певица и актриса Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram чувственные фото из новой фотосессии. На снимках с помощью света акцент сделан на лице певицы, но также можно и разглядеть ее стройный силуэт. Артистка предложила свои подписчикам выбрать лучший снимок из пяти.
"Ты такая красивая, Алинка!","Алиночка, ты прекрасна. Все фото хороши по всему, но мне больше нравится 1", "Настолько красиво, что я теперь хочу себе такую же фотосессию", "Невозможно сделать выбор, каждая фотография по своему бесподобна", "Ты прелесть", – написали восхищенные поклонники Гросу в комментариях к снимкам.
Напомним, в понедельник, 14 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоялась премьера 16-серийной картины "Тайная любовь" совместного производства компании Star Media и канала. Одну из главных ролей в нем сыграла популярная певица Алина Гросу. Алина также рассказала о своей роли и съемках.
Ранее мы сообщали, что Алина Гросу поменяла сценическое имя. В своем Instagram Алина выложила ролики в виде переписки, в которых она сообщила об изменении сценического имени.