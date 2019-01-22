Алина Гросу снялась в чувственной фотосесии

Певица предложила выбрать лучшее фото

Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица и актриса Алина Гросу опубликовала на своей странице в Instagram чувственные фото из новой фотосессии. На снимках с помощью света акцент сделан на лице певицы, но также можно и разглядеть ее стройный силуэт. Артистка предложила свои подписчикам выбрать лучший снимок из пяти.

Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии Фото: instagram.com/alina_grosu Фото: Instagram Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии Фото: instagram.com/alina_grosu Фото: Instagram Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии Фото: instagram.com/alina_grosu Фото: Instagram Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии Фото: instagram.com/alina_grosu Фото: Instagram Алина Гросу снялась в чувственной фотосессии Фото: instagram.com/alina_grosu Фото: Instagram 1/5

"Ты такая красивая, Алинка!","Алиночка, ты прекрасна. Все фото хороши по всему, но мне больше нравится 1", "Настолько красиво, что я теперь хочу себе такую же фотосессию", "Невозможно сделать выбор, каждая фотография по своему бесподобна", "Ты прелесть", – написали восхищенные поклонники Гросу в комментариях к снимкам.

Напомним, в понедельник, 14 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоялась премьера 16-серийной картины "Тайная любовь" совместного производства компании Star Media и канала. Одну из главных ролей в нем сыграла популярная певица Алина Гросу. Алина также рассказала о своей роли и съемках.

Ранее мы сообщали, что Алина Гросу поменяла сценическое имя. В своем Instagram Алина выложила ролики в виде переписки, в которых она сообщила об изменении сценического имени.