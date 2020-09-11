Алина Гросу в новом клипе потроллила мужчин-изменщиков и намекнула на драму в своих отношениях

Певица представила видео на песню "Голый король"

Певица Алина Гросу, которая ранее рассказала об отношениях с мужем, презентовала клип на композицию "Голый король". По сюжету она сталкивается с изменой любимого, который в итоге превращается из человека в козла.

В песне Гросу поет о том, как она разочаровалась в близком человеке, еще вчера казавшимся лучшим на свете.

"На примере этого видео я хочу показать, как иногда девушки влюбляются в "картинку", а со временем – сталкиваются с проблемой "ожидание-реальность". Я посвящаю эту историю всем тем, кто сумел пережить измену и начать жизнь с чистого листа", – говорит о своем хите Grosu.

Поклонники связывают этот клип с реальными отношениями Алины. В Сети ходят слухи, что она и ее муж Александр расстались.

Ранее Гросу упоминала, что в новом видео она показала драму из своей жизни: "Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем клипе".

Летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за своего возлюбленного по имени Александр. Торжество состоялось в Италии, куда были приглашены Павел Зибров, Ирина Билык и другие знаменитости.

Подробнее о личной жизни Алины Гросу смотрите в сюжете:

Недавно стало известно, что солист Little Big разводится с женой. Илья Прусикин и Tatarka записали видеообращение, в котором все объяснили своим поклонникам.

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