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Алина Гросу впервые показала видео свадебной церемонии

Певица расписалась со своим любимым 1 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Алина Гросу показала видео свадебной церемонии
Алина Гросу показала видео свадебной церемонии
Фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно сыграла пышную свадьбу в Италии, показала архивное видео закрытой церемонии росписи в московском ЗАГСе. Напомним, что Гросу и ее возлюбленный обручились 1 июня.

Смотрите, как прошла свадьба Алины Гросу:

В своем Instagram Алина опубликовала ролик, снятый в день, когда они с Александром официально стали мужем и женой. В кадре видно, как молодожены целуются, держат голубей, разбивают бокалы на выходе из ЗАГСа, и просто обнимаются.

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

"1.06.2019 | Роспись", – подписала публикацию Алина Гросу. Она также добавила хештеги "НЕПОБЕДИМА", "СКОРО" и "ПРЕМЬЕРА", тем самым анонсировав выход своей новой песни.

Стоит отметить, что до свадьбы Алина прятала любимого от посторонних глаз и не публиковала в сети совместные снимки с ним. Только после росписи артистка решилась представить поклонникам Александра, и с тех пор регулярно радует фолловеров яркими и романтическими кадрами со воим избранником.

Ранее мы рассказывали, что во время свадьбы в Италии Алина Гросу сменила четыре платья.

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