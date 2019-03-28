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Алина Гросу выходит замуж – стало известно, где и когда состоится свадьба

Секрет раскрыла крестная Алины – Ирина Билык

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: instagram.com/alina_grosu

23-летняя украинская певица Алина Гросу любит удивлять и эпатировать. Недавно в сети появились слухи, что звезда готовится к свадьбе. Эксклюзивно программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" ее крестная Ирина Билык раскрыла главный секрет – Алина действительно выходит замуж.

Свадьбы пока были у Алины Гросу только на экране. Последний раз – во время съемок фильма "Замок на песке", премьеру которого покажет канал "Украина".

Алина Гросу
Алина Гросу
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Но теперь звезда и сама собралась под венец. Известно, что уже четыре года Алина встречается с парнем по имени Александр. Сторонники думают, когда же состоится долгожданная свадьба. Да и сама Алина в интервью каналу "Украина" недавно заявила, что обо всем расскажет в июне. Но главный секрет певицы раскрыла ее крестная Ирина Билык уже сейчас.

"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык.

Напомним, Алина Гросу показала, как она выглядела 20 лет назад. Многие подписчики в комментариях отметили, что лицо Алины Гросу не слишком изменилось. К слову, недавно певица рассказала, как к ее внешности относится возлюбленный.

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Источник: Сегодня
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