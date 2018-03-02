Алисия Викандер о роли Лары Крофт: "Я никогда не смогла бы соперничать с Анджелиной"

Сегодня, 15:30

Алисии пришлось отвечать на вопросы про сравнение с Анджелиной Джоли

Алисия Викандер. Фото: Getty
Алисия Викандер. Фото: Getty

Алисия Викандер продолжает промо-тур в поддержку новой "Лары Крофт", которая появится в прокате уже скоро. Актриса приехала на премьеру "Tomb Raider" в Мадриде, где ей вновь пришлось отвечать на вопросы про сравнение с Анджелиной Джоли.

В интервью Games Radar 28-летнюю Алисию попросили прокомментировать тот факт, что все сравнивают ее Лару Крофт с героиней, воплощенной на экране Анджелиной Джоли свыше 10 лет назад. Викандер дала журналистам дипломатичный ответ: "Я никогда не смогла бы соперничать с тем, что сделала Анджелина. Она превратила Лару в икону, потому что она сама – икона", – рассуждает Алисия. – Но это – наша, иная интерпретация, мы взяли за основу ребут игровой франшизы, вышедший несколько лет назад. Это история о происхождении героини – мы не пытаемся скопировать или заново изобрести то, что сделала Анджелина".

Ранее Алисия Викандер рассказала, как поживает ее статуэтка "Оскар", полученная в 2016 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Девушка из Дании".
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