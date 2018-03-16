Алисия Викандер рассказала, что могла сыграть в фильме "Белоснежка и охотник" вместо Кристен Стюарт

Алисия Викандер продолжает радовать поклонников интервью в поддержку "Лары Крофт", которая стартовала в кинотеатрах 15 марта. Викандер рассказала, что ее первой ролью в Голливуде могла стать роль главной героини в фильме "Белоснежка и охотник", которая в итоге досталась Кристен Стюарт.

29-летняя Викандер призналась, что не рассчитывала закрепиться в Голливуде и выстроить карьеру именно голливудской актрисы — на прослушивание в Лос-Анджелес она ехала с мыслью, что это первый и последний раз: "Я думала, что весь этот опыт будет просто историей для моих внуков — я буду рассказывать им о том, как однажды, давным-давно, я попала в Голливуд и притворилась, будто играю в кино", – вспоминает Алисия. В итоге, прослушивание действительно не подарило Викандер роль, но и "первым и последним разом" для актрисы не стало — несмотря на ту неудачу, впоследствии она все-таки сумела "зацепить" голливудских продюсеров и вот теперь, возможно, даже обзавелась собственной франшизой.

Напомним, Алисия Викандер для голливудской премьеры фильма выбрала длинное коричневое платье от Louis Vuitton со спущенными бретельками.

Ранее Алисию Викандер попросили прокомментировать тот факт, что все сравнивают ее Лару Крофт с героиней, воплощенной на экране Анджелиной Джоли свыше 10 лет назад.