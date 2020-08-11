Алисса Милано из "Зачарованных" показала жуткие последствия коронавируса

У актрисы начали выпадать волосы

Звезда сериала "Зачарованные (в украинском прокате – "Всі жінки – відьми") Алисса Милано поделилась с подписчиками неприятной новостью: из-за коронавируса у актрисы начали выпадать волосы. Ранее Алисса призналась, что перенесла болезнь крайне тяжело и даже потеряла несколько килограммов веса.

На этот раз на своей странице в Instagram Милано опубликовала видео, на котором она расчесывает волосы.

"Всем привет, ребята. Я просто хотела показать вам количество волос, которое выпадает у меня в результате коронавируса. Видите эту расческу? На ней совсем нет волос", – сказала актриса, после чего начала расчесываться.

INSTAGRAM

В результате в руках у Алиссы оказались целые пряди волос. Отметим, что актриса провела расческой по локонам несколько раз.

"Решила показать, что COVID-19 делает с вашими волосами. Отнеситесь к этому серьезно", – подписала ролик Милано.

В конце видео Алисса взяла в руки все пряди и сказала: "COVID-19! Носите чертову маску".

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