Алла Костромичева опубликовала фото в бикини на пляже в Мексике

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram новыми фото. Звезда находится на отдыхе в Мексике и делится яркими снимками оттуда. На одном из них Алла бежит по пляжу в бикини цвета хаки от марки Réard Paris.

Фото: instagram.com/alla

Поклонники модели восторженно прокомментировали фото: "Шикарная", "Я влюбилась в это фото", "Как кукла Барби) Идеальная", "Длинноногая лань", "Какая вы красотка", "Вот это ноги! Просто бесконечные".

Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.

Напомним, в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ новой весенней коллекции украинского бренда BEVZA. Открывала шоу Алла Костромичева.

Ранее Алла Костромичева стала лицом бренда Ulyanna Sergeenko.