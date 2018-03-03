Алла Костромичева опубликовала фото в бикини на пляже в Мексике

Сегодня, 11:55

Топ-модель надела купальник от бренда Réard Paris

Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla
Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram новыми фото. Звезда находится на отдыхе в Мексике и делится яркими снимками оттуда. На одном из них Алла бежит по пляжу в бикини цвета хаки от марки Réard Paris.

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Фото: instagram.com/alla

Поклонники модели восторженно прокомментировали фото: "Шикарная", "Я влюбилась в это фото", "Как кукла Барби) Идеальная", "Длинноногая лань", "Какая вы красотка", "Вот это ноги! Просто бесконечные".

Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.

Напомним, в рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ новой весенней коллекции украинского бренда BEVZA. Открывала шоу Алла Костромичева.

Ранее Алла Костромичева стала лицом бренда Ulyanna Sergeenko.
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"Сегодня"

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