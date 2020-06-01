Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото
Телеведущая вернулась на работу
Известная украинская телеведущая Алла Мазур борется с онкологией и недавно показала последствия химиотерапии – теперь звезда вынуждена носить парик. Недавно знаменитость сообщила радостную новость – ей сделали операцию и теперь она чувствует себя намного лучше. Алла также сообщила, что возвращается к работе.
Также недавно телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram новое фото и показала, как выглядит после операции. На снимке Мазур позирует в маске и без макияжа.
"Приезжаешь в эфирный день в офис, а тут тебя звезды предостерегают на каждом шагу. Ну и как не среагировать на такое? Удачной и безопасной недели желаю всем", – написала Алла Мазур под опубликованным снимком.
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Отметим, что телеведущая после операции обратилась к украинцам с просьбой придерживаться правил карантина и раньше времени не отказываться от масок, ведь вокруг могут быть люди с ослабленным иммунитетом.
Напомним, ранее Алла Мазур рассказала, что главное в борьбе с раком.
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