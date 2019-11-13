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Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Телеведущая сообщила, что у нее обнаружили опухоль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:53
Телеведущая Алла Мазур
Телеведущая Алла Мазур
Фото: Facebook-страница Аллы Мазур

Вчера, 12 ноября, известная украинская телеведущая Алла Мазур призналась, что у нее рак. По словам шоувумен, недавно у нее обнаружили злокачественную опухоль и первое время ей хотелось спрятаться от всех, уйти в себя. Однако сейчас телеведущая понимает, что о болезни не нужно молчать.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я – начинаю бороться. Благодарна себе, что нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол. Благодарна за помощь моей семье, моим друзьям, моим коллегам, которые готовы подставить плечо в трудную минуту", – написала Алла.

Алла Мазур
Алла Мазур
Фото: instagram.com/allamazurofficial

Алла Мазур отметила, что не собирается сдаваться и начинает борьбу с недугом. Звездные коллеги телеведущей поддержали ее, оставив теплые слова в соцсети. Одной из первых ситуацию прокомментировала телеведущая Янина Соколова, которая лишь недавно поборола онкологию: "Алла Мазур, боритесь! Он боится сильных! Я с вами!".

Обратились к Алле Мазур и другие популярные украинские телеведущие, среди которых Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Наталия Мосейчук и другие.

"Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких – добро победит плохие клетки!!! Верю", – написала Лидия Таран.

"Алла, победим! И еще посмеемся над этой эпидемией! С Богом!", – уверена Наталья Мосейчук.

"Верю в победу Аллы Мазур! Очень жду пост с хорошими новостями! И точно знаю, что Ваша поддержка и теплые слова помогут выздороветь)", – отметила Соломия Витвицкая.

Юрий Горбунов пожелал коллеге скорейшего выздоровления: "Аллочка! Все будет хорошо! Выздоравливайте!".

Ранее мы также рассказали, что известно о болезни и личной жизни телеведущей Аллы Мазур.

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