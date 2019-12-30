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Алла Пугачева больна: заявление Галкина на похоронах Волчек

На церемонию прощания с Галиной Волчек прибыли также Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:42
Алла Пугачева Фото: Helen MY / YouTube
Алла Пугачева
Фото: Helen MY / YouTube

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который является мужем Аллы Пугачевой, объяснил ее отсутствие на похоронах художественного руководителя московского театра "Современник" Галины Волчек. Как оказалось, из-за смерти близкой подруги певица заболела.

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"У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", – сказал он, передает Telegram-канал "НеМалахов".

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Уточним, что на панихиду прибыл сам Галкин с братом, Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров.

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К слову, Пугачева восприняла смерть Волчек, как личную потерю. Ведь Примадонна много лет дружила с актрисой и режиссером. "Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", – лаконично написала Алла Пугачева на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее мы опубликовали короткую биографию и фильмографию Галины Волчек.

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