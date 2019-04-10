Алла Пугачева готовится к концерту: в сети появились первые кадры

Грандиозный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля

Концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля Фото: instagram.com/alla_orfey

69-летняя российская певица, легенда советского шоу-бизнеса Алла Пугачева готовится к первому официальному концерту за последние десять лет. 15 апреля артистка даст грандиозный концерт в честь своего юбилея – Алла Пугачева отметит 70-летие на сцене. К слову, ранее мы писали, что украинский телеканал покажет цикл сюжетов к 70-летию Примадонны.

К долгожданному выступлению остались считанные дни, и все участники предстоящего шоу активно к нему готовятся. А тем временем в сети появились первые фото и видео с репетиции к концерту Аллы Пугачевой. На одной из них побывал музыкальный критик и телеведущий Артур Гаспарян и поделился яркими впечатлениями и снимком на своей странице в Instagram.

"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок! Спасибо, Алла! Другие подробности позже. Немного терпения...", – написал Гаспарян.

Алла Пугачева и Артур Гаспарян Фото: instagram.com/artur_gasparyan_mk

Поклонники творчества Аллы Пугачевой, в том числе Светлана Лобода, Анита Цой и Филипп Киркоров, выразили восторг от ожидания концерта Примадонны, которая, к слову, предстала с новой прической.

Кроме того, фанаты подготовили видео с репетиции и отметили, что Примадонна в отличной форме.

Напомним, супруг артистки Максим Галкин раскрыл подробности личной жизни с Аллой Пугачевой.

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