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Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото

В сети появились новые фото Примадонны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: Facebook

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая в возрасте 70-ти лет дала двухчасовой концерт в Минске, напугала поклонников исхудавшим видом.

Кстати, Алла Пугачева порадовала поклонников, опубликовав новые фотографии:

Перед официальной премьерой музыкального фильма "Тот самый концерт", посвященного ее 70-летнему юбилею, Алла Борисовна стала гостьей программы "Сегодня вечером". В студию легенда советской и российской эстрады пришла в сдержанном черном наряде — короткой юбке, открывающей худые ноги, и удлиненной кофте. Вместе с ней также пришла и ее знаменитая дочь – Кристина Орбакайте, друг Игорь Николаев, знаменитый режиссер Светлана Дружинина, которая и опубликовала снимок исхудавшей певицы на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM

"Будем жить долго и счастливо!!!" – написала Дружинина.

Поклонники под снимком оставили множество комментариев: "Алла стоит и Дружинина. Дружинина в сто раз лучше и одета, и выглядит. Уважаю естественную старость", "Светлана Сергеевна, Вы смотритесь намного моложе Пугачевой! У Вас больше блеска в глазах и жизненной энергии! Так держать! Берем с Вас пример,любим,обожаем".

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle сделали подборку хитов Аллы Пугачевой. Отметим, что 15 апреля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей. Звезде исполнилось 70 лет!

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