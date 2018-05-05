Алла Пугачева опубликовала два забавных видео со своими детьми

Певица порадовала поклонников видео с малышами в своем Instagram

Алла Пугачева с детьми. Фото: instagram.com/alla_orfey

Неожиданным образом соцсети всколыхнула новость о смерти знаменитой певицы Аллы Пугачевой. К счастью, она жива и здорова, и даже делится с поклонниками забавными видеороликами с их с Максимом Галкиным 4-летними детьми Лизой и Гарри. Обычно подобные ролики в сети публикует супруг певицы, но на этот раз автором видео стала сама Пугачева.

Знаменитость разместила ролик, на котором ее сын Гарри сделал для нее "салат", а малышка Лиза решила спеть для мамы.

"О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!", – подписала певица видео с сыном.

"С добрым утром. Все уже проснулись", – подписала Пугачева второе видео.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Май 2018 в 1:57 PDT

Отметим, что у Гарри и Лизы уже очень много поклонников в сети. Каждый раз они пишут множество восторженных комментариев под видео с ними: "Прекрасное семейное видео! девочка хорошо поет ну а мужчину видно сразу,в любом возрасте сразу за руль!", "Какие у вас детки. Обожаю смотреть видео с Лизой и Гарри, очень воспитанные и добрые детки", "Такие милашки. Я всегда смотрю и любуюсь ими. Дай им Бог здоровья и вам тоже".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Май 2018 в 11:45 PDT

Напомним, 69-летняя Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ.

Кроме этого, Максим Галкин разместил архивное видео с их с Аллой Пугачевой детьми, а также с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией.

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