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Алла Пугачева под воздействием алкоголя заставила ревновать Максима Галкина

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле показали, как отдыхают после фестиваля "Рандеву" в Юрмале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле отдыхают после окончания фестиваля "Рандеву", который проходил в Юрмале. Максим Галкин снимал их на видео. Короткий ролик получился весьма забавным. Как признались сами артистки, накануне они немного выпили.

"Дорогие друзья! Подошел... Кто подошел?", – говорит Лайма. "К концу подошел", – помогла подруге Алла Пугачева. "Подошло все к концу. Закончился фестиваль", – заключила Вайкуле.

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Поклонники Примадонны и Лаймы Вайкуле в шоке – их кумиры навеселе. Алла Борисовна пошла еще дальше и заставила Максима ревновать. Примадонна невзначай оголила плечо и ничуть не смущалась, когда Лайма Вайкуле пошутила, что у Пугачевой есть поклонник.

"Мы отдыхаем", – заявила Пугачева. "А хаем – это кто?", – поинтересовался Максим Галкин. "А неважно!", – говорит Примадонна. "Это ее хахель", – сказала Вайкуле. "Какой хахель? Че вы гоните?", – смеясь спросил Галкин. "Ну, поклонник", – ответила Лайма.

Смотрите полное видео, на котором Алла Пугачева и Лайма Вайкуле забавно шутят:

INSTAGRAM (@maxgalkinru) on

К слову, в Латвии Алла Пугачева и Максим Галкин будут отдыхать до конца лета. А ранее мы писали, что Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах.

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