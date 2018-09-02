Алла Пугачева впервые высказалась о смерти Кобзона

Певица выразила соболезнования в своем Instagram

Алла Пугачева и Иосиф Кобзон Фото: скриншот с видео

В четверг, 30 августа, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артисту было 80 лет. До своего 81-летия он не дожил буквально две недели.

Мы уже писали о всех подробностях смерти Иосифа Кобзона, а также о его состоянии в последний месяц жизни.

Многие знаменитости выразили соболезнования в соцсетях, публикуя фото с Иосифом Кобзоном, а также видео и заметки со своими воспоминаниями.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева несколько дней хранила молчание, но в день похорон певца все-таки решилась высказаться.

Иосиф Кобзон в молодости Фото: instagram.com/alla_orfey

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", – подписала архивный снимок певица.

Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, высказал сожаление о смерти Кобзона гораздо раньше – еще 30 августа.

"Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти", – написал артист.

Недавно стало известно, что на прощание с Кобзоном Алла Пугачева приехала вместе с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимых женщинах Иосифа Кобзона.