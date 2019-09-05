Алла Пугачева забавно пошутила о разнице в возрасте с Максимом Галкиным: видео

Примадонна не избегает "скользких" тем касательно своего возраста

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram.com

Российскую и советскую певицу Аллу Пугачеву, кажется, совсем не смущает разница в возрасте – 27 лет – со своим законным супругом Максимом Галкиним. 70-летнюю артистку во время одного из концертов не смутил этот пикантный вопрос и она забавно отшутилась, иронизируя их личную жизнь с комиком.

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На опубликованном в Instagram видео Алла Пугачева шуточно прокомментировала разницу в возрасте с Максимом. Сперва Примадонна рассмешила фанатов шуткой о том, что у танцора есть важное преимущество перед Галкиным – он моложе. Максим, в свою очередь, не растерялся и отшутился, что он моложе Филиппа Киркорова. После смеха зрителей Пугачева решила "добить" юмором и шуточно заговорила о прожитых годах с комиком.

"Я вообще какая-то вечная. Ко мне мальчик однажды маленький подошел и спросил, какие песни я пела во время Великой Отечественной войны. Я возраста уже практически не имею!", — заявила Алла Борисовна.

3 Сен 2019 в 7:26 PDT INSTAGRAM (@gmaximallap)

Напомним, ранее в сети появились фото Аллы Пугачевой в молодости.

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