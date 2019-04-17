Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Аллу Пугачеву заподозрили в участии в коррупционных схемах

Скандал возник в связи с концертом Примадонны в Кремле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/alla_orfey

В честь своего 70-летия знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева устроит грандиозный концерт в Кремлевском дворце. О том, что Примадонна готовила шоу к своему юбилею, стало известно уже давно. Вокруг организации концерта возник скандал.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/celebritylog

В российскую прессу попал официальный документ с запросом на финансирование выступления Пугачевой. На организацию юбилейного концерта в Кремле у компании "Вертолеты России", входящей в структуру госкорпорации "Ростех", была запрошена сумма в 40 миллионов рублей, что вызвало большой резонанс в обществе. Артистку заподозрили в участии в коррупционных схемах.

В "Ростехе" подтвердили подлинность копии и заявили, что те самые 40 миллионов рублей были выделены на рекламу компании "Вертолеты России" в рамках концерта Примадонны.

Напомним, кроме концерта, Алла Пугачева устроит закрытую вечеринку, и уже известен список гостей.

Ранее мы сообщали о том, что супруг артистки Максим Галкин раскрыл подробности личной жизни с Аллой Пугачевой.

Смотрите видео о "звездном пути" Аллы Пугачевой:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Юбилей Аллы Пугачевой: все мужчины Примадонны Алле Пугачевой - 70! ТОП-10 хитов несравненной Примадонны
концерт Алла Пугачева
Реклама

Новости партнеров

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Торт Минутка на сковороде без выпечки
Торт Минутка на сковороде без выпечки

Популярные статьи

Сегодня, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Сегодня, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Вчера, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Новости партнеров

Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа
Директор Алсу высказался о разводе певицы из-за измен мужа
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Агата Муцениеце увидела мужа в обнимку с другой женщиной
Агата Муцениеце увидела мужа в обнимку с другой женщиной
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства