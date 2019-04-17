Аллу Пугачеву заподозрили в участии в коррупционных схемах

Скандал возник в связи с концертом Примадонны в Кремле

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

В честь своего 70-летия знаменитая советская и российская певица Алла Пугачева устроит грандиозный концерт в Кремлевском дворце. О том, что Примадонна готовила шоу к своему юбилею, стало известно уже давно. Вокруг организации концерта возник скандал.

Алла Пугачева Фото: instagram.com/celebritylog

В российскую прессу попал официальный документ с запросом на финансирование выступления Пугачевой. На организацию юбилейного концерта в Кремле у компании "Вертолеты России", входящей в структуру госкорпорации "Ростех", была запрошена сумма в 40 миллионов рублей, что вызвало большой резонанс в обществе. Артистку заподозрили в участии в коррупционных схемах.

В "Ростехе" подтвердили подлинность копии и заявили, что те самые 40 миллионов рублей были выделены на рекламу компании "Вертолеты России" в рамках концерта Примадонны.

Напомним, кроме концерта, Алла Пугачева устроит закрытую вечеринку, и уже известен список гостей.

Ранее мы сообщали о том, что супруг артистки Максим Галкин раскрыл подробности личной жизни с Аллой Пугачевой.

Смотрите видео о "звездном пути" Аллы Пугачевой:

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