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Алсу призналась, что покупала голоса для победы дочери в вокальном шоу

Победу дочери певицы в российском "Голосе. Дети" аннулировали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40

Весной 2019 российский шоу-бизнес всколыхнул грандиозный скандал. В финале шестого сезона детского вокального шоу "Голос. Дети" победу одержала дочь известной певицы Алсу – 11-летняя Микелла Абрамова. Многие зрители и участники проекта посчитали, что девочка одержала победу нечестным путем.

В результате было организовано целое расследование, которое доказало, что часть голосов была "накручена", и победу Микеллы аннулировали. Отметим, звездным наставником девочки были Светлана Лобода, которая впредь отказалась от участия в проекте.

А недавно звездная мама Микеллы, певица Алсу, в интервью программе "Осторожно, Собчак!" призналась, что действительно покупала голоса для победы дочери в вокальном шоу. Однако, по словам артистки, сам "Первый канал" приветствовал покупку голосов в определенном количестве. Эта информация шокировала поклонников проекта.

Певица Алсу с дочерьми
Певица Алсу с дочерьми
Фото: instagram.com/alsou_a

"Все сошлись на том, что сама система голосования была не совершенна. И все мы стали заложниками этой ситуации… Ксюш, я признаюсь, что да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами "Первого канала", – заявила Алсу.

Кроме того, артистка агитировала своих подписчиков голосовать за дочь, воспользовавшись таким образом своим именем. Алсу и ранее говорила, что жалеет об этом, однако еще раз отметила: их уговорили представители "Первого канала".

"Нам пришлось принять предложение продюсеров о том, чтобы я тоже фигурировала где-то на проекте. Была изначально твердая позиция, что мы не хотим афишировать, что это моя дочь. Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей", – утверждает Алсу.

Дочь Кристины Орбакайте, 8-летняя Клавдия, поразила мощным вокалом. Смотрите видео:

В то же время звезда считает, что 38 тысяч купленных голосов никак не повлияли на победу Микеллы, ведь разрыв с ближайшим конкурентом составил около 80 тысяч голосов.

Ранее мы также писали, что дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии.

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