Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

Бейонсе – одна из самых популярных певиц современности

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Сегодня, 4 сентября, одной из самых знаменитых и популярных американских певиц Бейонсе исполняется 37 лет. Ее песни быстро становятся хитами, а сама Бейонсе обожаема миллионами в США и далеко за их пределами.

В честь ее дня рождения Сегодня.Lifestyle сделал подборку десяти самых неожиданных фактов об артистке.

Имя "Бейонсе" происходит от девичьей фамилии матери – Beyincé.

За всю свою карьеру Бейонсе получила 22 премии "Грэмми".

Любимое число Бейонсе – 4. Ее мама родилась 4 января. Певица вышла замуж 4 апреля. Ее день рождения – 4 сентября, а ее мужа Джей Зи – 4 декабря. Четвертый студийный альбом артистки вышел под названием "4".

"Halo" – песня Бейонсе, которая дольше всех продержалась в чартах Hot 100 в карьере Бейонсе.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

В 2011 году Бейонсе стала первой женщиной, ставшей хэдлайнером фестиваля Гластонбери за последние 20 лет.

Бейонсе страдала от депрессии в период ее участия в группе, а позже – в период развала группы Destiny's Child. Когда коллектив начал распадаться, на его участниц посыпалось много критики со стороны СМИ.

У Бейонсе есть альтер эго – Саша Фирц. В одном из интервью певица призналась, что создала альтер эго для того, чтобы "чувствовать себя раскованней и сексуальней на сцене". Певица призналась, что в жизни она совсем другая.

Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Благодаря Бейонсе в Оксфордском словаре появилось новое слово – "bootylicious", что в буквальном переводе означает "восхитительные ягодицы".

У Бейонсе был только один парень до Джей Зи, в 2008 году. В интервью The Telegraph Бейонсе говорила: "С 12 до 17 лет я встречалась с парнем. Мы были слишком молоды, не жили вместе, мы даже не…ну, вы понимаете. Это был единственный опыт с парнем, до того, как я встретила Джей Зи".

"Beyonce" стал самым продаваемым альбомом в истории iTunes Store.

Бейонсе и Джей Зи Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, на концерте Бейонсе на сцену выбежал пьяный поклонник.

Ранее Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе.