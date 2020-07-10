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alyona alyona поделилась первыми результатами похудения: фото

Сегодня, 12:31

Исполнительница намерена сбросить 29 килограммов до конца этого года

Украинская рэперка alyona alyona, которая решила похудеть на 29 килограммов, поделилась со своими поклонниками первыми результатами диеты. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фото спустя месяц после начала занятий с тренером и диетологом.

После своего дня рождения, который alyona alyona отметила 14 июня, звезда призналась, что весит 127,4 кг. Отметив, что в условиях карантина без концертов ее жизнь стала однообразной, alyona alyona решила бросить себе вызов и похудеть на 29 кг.

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Накануне артистка опубликовала фото, где показала фигуру через месяц после начала тренировок. При этом новый вес она не рассекретила.

"Уже почти месяц как я нашла диетолога и тренера (об этом позже) и имею первые результаты", – написала в посте alyona alyona.

INSTAGRAM

На снимке улыбающаяся девушка позирует в лосинах и футболке.

"Хорошие результаты! Нет ничего мощнее цели, которую человек поставил и хочет добиться", – пишут подбадривающие комментарии пользователи Сети.

О новом мини-альбоме alyona alyоna смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева, alyona alyona, Pianoboy и Дантес снялись в карантинном клипе O.Torvald.

А еще совсем недавно Настя Каменских рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее.

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