Alyona Alyona признана лучшим новым хип-хоп артистом года

В номинации украинка обошла пятерых конкурентов из разных уголков Европы

Alyona Alyona Фото: пресс-служба

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая презентовала новый клип о буллинге, получила престижную международную награду Anchor award. Девушка стала главным открытием этого года, обойдя в номинации конкурентов из Британии, Нидерландов, Норвегии и Китая.

Ежегодно в Германии Anchor award присуждают самому многообещающему новому артисту. Alyona Alyona отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность во всем мире, которой она добилась всего за год.

Кроме украинки за премию боролись британцы Drahla и Celeste, дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moykа, а также инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

"Женская хип-хоп сенсация Alyona Alyona взорвала публику своим украинским рэпом", – говорится в сообщении Anchor award в социальной сети.

Недавно alyona alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников.

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