alyona alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников

Певица поделилась трогательной историей из жизни

Певица alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

28-летняя украинская певица alyona alyona обладательница нестандартной внешности. Сегодня alyona alyona – одна из самых популярных рэп-исполнителей, об артистке регулярно пишет зарубежная пресса, а недавно alyona alyona номинировали на международную премию.

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Однако, как призналась сама звезда, в школе она терпела насмешки сверстников, которые постоянно ее унижали. Так, alyona alyona рассказала, что ее называли "жирухой". Артистка также вспомнила, что несколько раз в год детей переодевали в различные костюмы, чтобы сделать фото. В эти костюмы Алена Савраненко никогда не влезала и в результате не принимала участие в фотосессии. Сверстники будущей звезды тем временем говорили в ее адрес обидные слова, вроде: "Ну что, жируха, не влезаешь?". Своим подписчикам певица предложила поделиться своими историями, чтобы освободиться от комплексов.

Сама же Алена по многочисленным просьбам рассказала, как однажды справилась со своими комплексами. Выяснилось, что девушке помогла подруга.

Певица alyona alyona рассказала о насмешках в школе Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Как-то она пригласила меня к себе в гости. Мы много говорили о внешности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри – у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя и заразительная. В каждом человеке есть то, что в нем хорошее и красивое", – вспомнила артистка.

Поклонникам, которые также сталкиваются с негативом в свой адрес, alyona alyona посоветовала искать в себе что-то хорошее, а не концентрироваться на плохом.

Напомним, ранее аlyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом.

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