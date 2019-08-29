alyona alyona рассказала, как справилась с насмешками сверстников
Певица поделилась трогательной историей из жизни
28-летняя украинская певица alyona alyona обладательница нестандартной внешности. Сегодня alyona alyona – одна из самых популярных рэп-исполнителей, об артистке регулярно пишет зарубежная пресса, а недавно alyona alyona номинировали на международную премию.
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Однако, как призналась сама звезда, в школе она терпела насмешки сверстников, которые постоянно ее унижали. Так, alyona alyona рассказала, что ее называли "жирухой". Артистка также вспомнила, что несколько раз в год детей переодевали в различные костюмы, чтобы сделать фото. В эти костюмы Алена Савраненко никогда не влезала и в результате не принимала участие в фотосессии. Сверстники будущей звезды тем временем говорили в ее адрес обидные слова, вроде: "Ну что, жируха, не влезаешь?". Своим подписчикам певица предложила поделиться своими историями, чтобы освободиться от комплексов.
Сама же Алена по многочисленным просьбам рассказала, как однажды справилась со своими комплексами. Выяснилось, что девушке помогла подруга.
"Как-то она пригласила меня к себе в гости. Мы много говорили о внешности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри – у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя и заразительная. В каждом человеке есть то, что в нем хорошее и красивое", – вспомнила артистка.
Поклонникам, которые также сталкиваются с негативом в свой адрес, alyona alyona посоветовала искать в себе что-то хорошее, а не концентрироваться на плохом.
Напомним, ранее аlyona alyona выпустила новый клип, который сразу стал хитом.
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