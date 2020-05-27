alyona alyona стала куклой Barbie: Нестандартные стандарты

Артистка продолжает поднимать настроение подписчикам

Известная рэп-исполнительница alyona alyona, которая попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира, продолжает экспериментировать с фотоколлажами и снова удивила подписчиков. В этот раз alyona alyona трансформировалась в детскую игрушку Barbie и показала результат подписчикам в Instagram.

Неожиданная, но очаровательная Barbie alyona alyona получила почти 20 тысяч лайков. На снимке запечатанная в фирменной коробке кукла Barbie с лицом и фигурой артистки позирует в розовом мини-платье.

"Нестандартные стандарты", – написала артистка в Instagram.

alyona alyona превратилась в Барби Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Шикарная Барби с простотой в душе", "Ваше творчество – космос", – написали в комментариях поклонники артистки.

В своих коллажах alyona alyona уже превращалась в греческую богиню, новогодний шар из мандарина и позировала в купальнике из капусты. Во время карантина артистка также сделала забавное видео в стиле stop-motion, иронизируя на тему отмены поездок и концертов.

INSTAGRAM

Ранее alyona alyona попала в список Forbes – престижный рейтинг 30 Under 30 о знаменитостях, которые сделали прорыв в карьере.

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