alyona alyona стала куклой Barbie: Нестандартные стандарты
Артистка продолжает поднимать настроение подписчикам
Известная рэп-исполнительница alyona alyona, которая попала в ТОП-10 самых перспективных рэперов мира, продолжает экспериментировать с фотоколлажами и снова удивила подписчиков. В этот раз alyona alyona трансформировалась в детскую игрушку Barbie и показала результат подписчикам в Instagram.
Неожиданная, но очаровательная Barbie alyona alyona получила почти 20 тысяч лайков. На снимке запечатанная в фирменной коробке кукла Barbie с лицом и фигурой артистки позирует в розовом мини-платье.
"Нестандартные стандарты", – написала артистка в Instagram.
"Шикарная Барби с простотой в душе", "Ваше творчество – космос", – написали в комментариях поклонники артистки.
В своих коллажах alyona alyona уже превращалась в греческую богиню, новогодний шар из мандарина и позировала в купальнике из капусты. Во время карантина артистка также сделала забавное видео в стиле stop-motion, иронизируя на тему отмены поездок и концертов.
Ранее alyona alyona попала в список Forbes – престижный рейтинг 30 Under 30 о знаменитостях, которые сделали прорыв в карьере.
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