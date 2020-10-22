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alyona alyona впервые рассказала о драме в личной жизни: "После этого замкнулась в себе"

Сегодня, 16:42

Девушка призвала всех не молчать о своих психологических проблемах

29-летняя рэп-исполнительница alyona alyona не только читает рэп, но и обращает внимание на социальные проблемы, с которым очень часто сталкивается наше общество. На этот раз артистка рассказала очень личную историю и призвала всех обращать внимание на свои внутренние проблемы, не стесняясь рассказать о них миру. Видео появилось в Instagram-профиле alyona alyona.

Алена призналась, что однажды пережила болезненное расставание с молодым человеком, который ее очень обидел.

"Мы с моим парнем гуляли по улице, просто общались, и в тот момент, когда ничего не предвещало беды, он сказал мне такую вещь: "Я не вижу будущего в наших с тобой отношениях". Для меня это был словно гром среди ясного неба, я не могла понять – почему? И он сказал: "Ты женщина в теле. Через много лет, когда тебе будет за 40, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. А я молодой, горячий, таким и останусь, и мне не хочется, чтобы в будущем мне пришлось ухаживать за тобой, возить тебя по больницам", – вспомнила рэп-исполнительница.

INSTAGRAM

По словам артистки, эти слова ее "сильно ранили", она долгое время не решалась рассказать о случившимся близким и обратиться к психологу.

"Я замкнулась в себе и ни с кем об этом не говорила. Это слишком личное, как я думала. Мне казалось, что все согласятся с ним и скажут: "Ну да, надо принимать реальность. Принимай себя такой, какая ты есть и смирись, что после 40 лет ты быстро умрешь". Я считаю, что это неправда. Считаю, что про такие вещи нужно говорить, нужно было просто поделиться со всеми, сходить к психологу", – объяснила Алена.

"Я не боюсь, и ты не бойся" – такой фразой артистка завершила свой рассказ, призвав всех не закрываться в себе и делиться своими переживаниями.

Напомним, alyona alyona выпустила клип с девушкой, жестоко избитой в поезде "Мариуполь – Киев". Ранее alyona alyona, Джамала и другие артисты поддержали акцию #НасНеЧують.

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