alyona alyona выпустила новый клип на песню Dancer

Трек записан совместно с Vladimir Cauchemar

Украинская рэперша alyona alyona выпустила новый клип на песню Dancer, записанную совместно с электронным музыкантом Vladimir Cauchemar. Вместе с исполнительницей в нем снялся шоумен Александр Гудков.

Клип создан в стиле фильма Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт"".

Информацию о новой видеоработе alyona alyona опубликовала в своем Instagram.

"Он любит ее, а она любит бить посуду. Вместе с Александром Гудковым и Владимиром Кошмаром у нас любовь", – подписала пост рэперша.

Трек в комментариях уже похвалили MONATIK, Леся Никитюк, Джамала, Надя Дорофеева и MamaRika.

Сам клип Dancer вы можете увидеть ниже:

Напомним, ранее alyona alyona честно рассказала, какие мужчины ей нравятся. А мы в редакции предположили, какой из мужчин мог бы подойти исполнительнице – спортсмен, рэпер или ведущий? Выбираем женихов для alyona alyona.

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