Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

Певица прогулялась с малышкой по парку

Украинская певица Alyosha, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась с подписчиками фото с прогулки со своей новорожденной дочкой.

На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором она позирует вместе с коляской, где лежит малышка.

"Пока тепло и зелено, папа своих девочек выгуливает", – подписала снимок певица.

Alyosha с дочкой Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях к фото поклонники артистки отметили, что ей очень идет материнство: "Вы такая красивая, материнство вам только на пользу. И коляска тоже красивая. Такой нежный цвет, как раз для маленькой девочки. Терпения вам, любви и вдохновения", "Вы замечательные! Колясочка для настоящей принцессы!", "Какая стильная мама", "Вы волшебны. Отлично выглядите".

Напомним, солист известной украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал, кто помогает им с Alyosha с детьми, ведь совсем недавно у пары родился третий ребенок – дочь Мария. Также супруги воспитывают двоих сыновей – Романа и Марка.

Ранее Тарас Тополя признался, был ли с Alyosha на родах.

Тарас Тополя дал первый комментарий после рождения дочери – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться