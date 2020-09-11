Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентября, 09:57

Певица прогулялась с малышкой по парку

Украинская певица Alyosha, которая недавно в третий раз стала мамой, поделилась с подписчиками фото с прогулки со своей новорожденной дочкой.

На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором она позирует вместе с коляской, где лежит малышка.

"Пока тепло и зелено, папа своих девочек выгуливает", – подписала снимок певица.

Alyosha с дочкой
Alyosha с дочкой
Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях к фото поклонники артистки отметили, что ей очень идет материнство: "Вы такая красивая, материнство вам только на пользу. И коляска тоже красивая. Такой нежный цвет, как раз для маленькой девочки. Терпения вам, любви и вдохновения", "Вы замечательные! Колясочка для настоящей принцессы!", "Какая стильная мама", "Вы волшебны. Отлично выглядите".

Напомним, солист известной украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал, кто помогает им с Alyosha с детьми, ведь совсем недавно у пары родился третий ребенок – дочь Мария. Также супруги воспитывают двоих сыновей – Романа и Марка.

Ранее Тарас Тополя признался, был ли с Alyosha на родах.

Тарас Тополя дал первый комментарий после рождения дочери – смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Телеканал «Украина» создал лирик-видео к новой песне ALYOSHA «Птаха» «С мальчиками было хуже»: певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери С мужем и родителями: певица Alyoshа поделилась фото с выписки из роддома
Alyosha Тарас Тополя
Реклама

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд

Популярные статьи

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряСтиль

Иванка Трамп показала стильный look в синем платье и маске с принтом

11 сентябряFun

Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

Новости партнеров

Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарным видом
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарным видом
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе
Счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять