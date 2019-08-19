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Alyosha появилась на публике в новом образе: фото

Alyosha выступила на концерте "Музыкальная платформа"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:04
Украинская певица Alyosha
Украинская певица Alyosha
Фото: instagram.com/alyoshasinger

Популярная певица Alyosha выступила на праздничном концерте "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30. За кулисами артистка рассказала о смене имиджа и что об этом думает ее звездный муж.

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Alyosha признается, над ее концертными образами работают дизайнеры, но звезде неудобно выступать в привычных платьях и на каблуках, поэтому на концерте ко Дню Независимости Украины певица появилась в интересных джинсах и в откровенном топе.

"Что мне скрывать? У меня все в порядке! Мой муж, наоборот, говорит, чтобы я больше что-то открывала, а я немножко стесняюсь, – комментирует Alyosha за кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет 24 августа в 22:30. – Ему нравится, когда я в платье и на каблуках, но в этом невозможно работать на сцене! Ну, возможно, но – скорее, петь на камеру лирические песни, не шевелясь. Я экспрессивная на сцене, поэтому мне немного неудобно на каблуках, лучше что-то легкое, в чем можно прыгать. Так как сегодня только три песни – окей, но, если это концерт на 1,5 часа, то я надеваю кроссовки".

Певица Alyosha представила новый образ
Певица Alyosha представила новый образ
Фото: пресс-служба

На праздничном концерте "Музыкальная платформа" ко Дню Независимости певица Alyosha исполнит свои хиты "Горда", "Дама" и "Калина" и продемонстрирует новый интересный образ. Также на концерте выступят популярные украинские артисты – Тина Кароль, Alyosha, Арсен Мирзоян, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "On I Ona", "TamerlanAlena" и др.

Ранее мы также писали, что Alyosha рассказала о сложных отношениях с братом.

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