Alyosha призналась, что врачи настаивали на аборте во время ее первой беременности

Врачи рекомендовали артистке сделать аборт

Певица Alyosha, которая 15 августа в третий раз стала мамой, рассказала о неприятном случае, с которым столкнулась во время своей первой беременности сыном Романом в 2013 году.

Сейчас Alyosha с ужасом и глазами, полными слез, вспоминает свою первую беременность. Тогда врач частной клиники, когда певица уже была на втором месяце беременности, настаивал, чтобы она избавилась от ребенка! Малыш якобы должен был родиться с патологией, которая была несовместима с жизнью.

"Я вообще не понимаю, как можно говорить такое женщине, которая приходит с желаемой беременностью: "Вам надо сделать аборт". Просто взять и ошарашить человека, разбить сердце, надежду. Я вся в слезах вышла из этого кабинета просто в полном шоке", – рассказала Alyosha в интервью программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".

Певица Alyosha с семьей Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тогда Alyosha была готова ухватиться за любой шанс, чтобы оставить ребенка. На четвертом месяце беременности ей сделали сложную процедуру.

"Очень непростой анализ – большой иглой проткнули живот, чтобы взять плодные воды. По ним уже смотрят и говорят, есть ли проблемы с ребенком. Я только лежала, не дышала и молилась", – вспомнила певица.

По результатам анализов после процедуры девушке сказали, что с ребенком все хорошо. Вскоре горе-клинику за махинации с пациентами закрыли, а Alyosha родила здорового сына Романа.

Сейчас певица с супругом Тарасом Тополей, лидером группы "Антитіла" воспитывают уже троих детей: сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

Смотрите полное интервью Alyosha для рубрики "Кава з перцем":

Напомним, Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой.

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