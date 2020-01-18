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Alyosha & Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип "Торнадо" в пустыне ОАЭ

Узнайте эксклюзивные подробности со съемок нового видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Alyosha & Darwin
Alyosha & Darwin
Фото: пресс-служба

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin готовят новый горячий клип "Торнадо", съемки которого прошли в Арабских Эмиратах. Артисты заинтриговали первыми фото со съемочной площадки, а также рассказали о процессе.

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Съемки видео на песню "Торнадо" из нового дуэтного альбома "Золота середина" прошли в одной из самых красивых пустынь не только Арабских Эмиратов, но и всего Ближнего Востока – Пустыне красных песков. Идея клипа принадлежит режиссеру Инне Грабар. Оказалось, совсем непросто делать съемки в пустыне.

Фото: пресс-служба

— Очень сложно было организовать съемку в пустыне. Потому что ОАЭ – это единственная страна, куда запрещено ввозить коптеры (специальная камера, которая летает – ред.). И для того, чтобы осуществить съемку с воздуха, пришлось искать местных операторов со всеми необходимыми лицензиями. Также нам нужно было получить специальное разрешение на ввоз техники и камер в страну. Это было непросто. Порядка двух недель готовились документы и их утверждала специальная комиссия. По прилету около трех часов эту технику досматривали на таможне в Эмиратах, и точно также досматривали ее при вывозе из страны. Было немало экстремальных моментов и во время самих съемок, – поделился деталями организации съемок Vlad Darwin.

Фото: пресс-служба

Все участники съемочной группы – операторы, фокус-пуллеры и ассистенты – очень сильно обгорели. Артистам и всей съемочной команде приходилось каждый день по раскаленным песчаным барханам преодолевать по несколько километров пешком: и Alyosha на каблуках, и Vlad Darwin в тяжелых ботинках. Согласно режиссерской задаче героям музыкального видео было нужно уходить от трассы вглубь пустыни, чтобы на песке не было видно следов других людей и автомобилей.

Но добиться идеальной поверхности песка так и не получилось. Из-за большого количества дублей следы от обуви на песке все же попадали в кадр. Для того, чтобы они были не так заметны в кадре, ассистентам на площадке приходилось постоянно заметать барханы веником.

Фото: пресс-служба

— Иногда кажется, что Инна Грабар проверяет меня на прочность: что не съемка, то экстрим. Если для клипа "Пірнай" необходимо было лежать в рояле с водой, ранним утром ходить босиком по холодной земле, то теперь задача сложнее. Мы попали в ад. Другая аналогия для пустыни, которая плавит человека, мне на ум не приходит, – рассказала про съемочный процесс Alyosha.

Vlad Darwin тоже ассистировал во время съемок кадров с Alyosha: для тени держал над ней постоянно большой зонт, подавал воду, собирал вещи, которые артистка разбрасывала в кадре, держал колонку с музыкой.

Фото: пресс-служба

Песня "Торнадо" вошла в новый дуэтный альбом "Золота середина". Автор слов и композитор Vlad Darwin рассказал о создании трека: "Эта песня – некий манифест отношений, в которые вклиниваются современные технологии. Это то, что касается каждой пары, которая по завершению рабочего дня испытывает вмешательство внешнего мира через мобильные гаджеты. Мы советуем всем после 22:00 выключать телефоны и наслаждаться отношениями друг с другом. Пускай никакие телефонные звонки, сообщения, мессенджеры и прочие коммуникационные достижения нашей цивилизации не помешают построению прочных, крепких отношений".

Слушайте композицию Alyosha & Vlad Darwin – Торнадо

Премьера клипа "Торнадо" состоится в ближайшее время. А 16 февраля в столице пройдет самый романтичный концерт зимы "Золота середина" чувственного дуэта Alyosha & Vlad Darwin, билеты на который уже доступны в продаже.

Ранее Alyosha в откровенном образе презентовала чувственный клип.

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