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Аманда Сейфрид из "Дрянных девчонок" втайне стала мамой во второй раз

Сегодня, 10:02

Актриса поделилась фотографией новорожденного в Instagram

Аманда Сейфрид и Томас Садоски во второй раз стали родителями. У звездной пары появился малыш, которого актриса уже успела показать в социальной сети. Сейфрид рассекретила пол ребенка, но его имя оставила в тайне.

В Instagram благотворительной организации War Child, которой уже несколько лет помогают знаменитости, опубликована фотография новорожденного сына Аманды и Томаса.

Фото: instagram.com/warchildusa

"С момента рождения нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой", – прокомментировали рождение мальчика звездные родители.

Аманда Сейфрид и Томас Садоски
Аманда Сейфрид и Томас Садоски
Фото: Getty Images

Аманда Сейфрид и Томас Садоски поженились в марте 2017 года. У них также есть трехлетняя дочь Нина. Свою вторую беременность актрисе удалось сохранить в тайне от публики.

Ранее Аманда встречалась с Домиником Купером и Джастином Лонгом. Садоски был женат на певице Кимберли Хоуп, с которой развелся в 2015 году.

В какие скандалы были втянуты дети звезд, смотрите в сюжете:

Накануне стало известно, что 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой.

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