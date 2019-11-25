American Music Awards 2019: известны победители престижной премии
Узнайте, кто получил звание "Артистки года"
В Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2019. Как и в предыдущем году, певицу Тейлор Свифт признали "Артисткой года".
Узнайте, как прошла премия "Грэмми 2019":
Но это была не единая награда, которую знаменитость унесла из зала Microsoft Theater. Тейлор Свифт также получила призы шести номинациях – звезда стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.
- Артист года – Тейлор Свифт
- Открытие года – Билли Айлиш
- Видео года – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down
- Тур года – BTS
- Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid
- Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita
- Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me
- Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover
- Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би
- Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
- Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding
- Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе
- Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс
- Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit
- Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш
- Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen
- Артист десятилетия – Тейлор Свифт
Отметим, что The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда в тех закончился контракт на трансляцию "Грэмми". Победителей выбирают с помощью опроса поклонников артистов на официальном сайте премии.
Напомним, триумфаторами премии "Грэмми" в 2019 году стали Леди Гага, Ариана Гранде, Дуа Липа, Дрейк и другие.
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