American Music Awards 2019: известны победители престижной премии

Узнайте, кто получил звание "Артистки года"

American Music Awards 2019 Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2019. Как и в предыдущем году, певицу Тейлор Свифт признали "Артисткой года".

Узнайте, как прошла премия "Грэмми 2019":

Но это была не единая награда, которую знаменитость унесла из зала Microsoft Theater. Тейлор Свифт также получила призы шести номинациях – звезда стала рекордсменом American Music Awards по количеству статуэток.

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American Music Awards 2019: имена всех победителей

Артист года – Тейлор Свифт

Открытие года – Билли Айлиш

Видео года – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тур года – BTS

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок – Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле поп/рок – Halid

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок – Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita

Лучшая песня в стиле поп/рок – Halsey, Without Me

Лучший альбом в стиле поп/рок – Тейлор Свифт, Lover

Лучшая хип-хоп исполнительница – Карди Би

Лучшая хип-хоп песня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Лучший хип-хоп альбом – Post Malone, Hollywood's Bleeding

Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B – Бейонсе

Лучшая песня в стиле соул/R & B – Бруно Марс

Лучший альбом в стиле соул/R & B – Khalid, Free Spirit

Лучший альтернативный исполнитель – Билли Айлиш

Лучший саундтрек – Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятилетия – Тейлор Свифт

Отметим, что The American Music Awards – ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телеканала ABC, когда в тех закончился контракт на трансляцию "Грэмми". Победителей выбирают с помощью опроса поклонников артистов на официальном сайте премии.

Напомним, триумфаторами премии "Грэмми" в 2019 году стали Леди Гага, Ариана Гранде, Дуа Липа, Дрейк и другие.

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