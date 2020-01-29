Американская телеведущая Эллен Дедженерес назвала ансамбль Вирского российским

Звезда поделилась видео репетиции ансамбля

Эллен Дедженерес Фото: Getty Images

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес, которая судится из-за фальшивой рекламы, оказалась в центре скандала. На своей странице в Instagram звезда поделилась видео, на котором участники Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского готовятся к концерту.

Однако Дедженерес сделала репост ролика из российской Instagram-страницы с ником lookatthisrussian. Выглядит это так, будто телеведущая назвала украинский ансамбль российским:

INSTAGRAM

В комментариях многочисленные подписчики Эллен Дедженерес отмечают, что ансамбль Вирского – украинский, и призывают телезвезду указать это в публикации. Однако пока пост Эллен остается без изменений.

В свою очередь, на ситуацию отреагировал и сам ансамбль. На официальной странице в Instagram ребята выразили сожаление, что подобные ситуации до сих пор случаются.

"Позитив: Эллен Дедженерес запостила ансамбль Вирского. Негатив: из российской страницы. Очень жаль, что такие ситуации до сих пор случаются. Но очень круто, что нас смогут увидеть 82 миллиона, которые подписаны на страницу шоу Эллен Дедженерес. Предлагаем всем сходить по ссылке и написать, что мы из Украины!", – говорится в сообщении.

instagram.com/virskyofficial

Ранее мы также писали о скандале с народным хором Украины имени Веревки.

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