Американский Vogue написал о восходящей украинской рэп-звезде

Рэперша откровенно рассказала о своей жизни в интервью Vogue

Alyona Alyona на красной дорожке YUNA 2019

Восходящая рэп-звезда alyona alyona (Алена Савраненко) все больше становится популярной в Украине. Ее видеокипы набирают сотни тысяч, а также миллионы просмотров. А теперь американский Vogue написал о певице и опубликовал с ней интервью и стильную фотосессию.

В интервью изданию Vogue Алена Савраненко (настоящее имя рэперши alyona alyona) рассказала об опыте работы кассиром в супермаркете, продавцом косметики на базаре и воспитательницей в детском садике. Однако Алена всегда хотела заниматься музыкой. По ее словам, девушка только год назад переехала в Киев из городка Барышевка (Киевская область).

"Раньше, когда я только начинала заниматься рэпом, это никому не нравилось. Все повторяли: "Тьфу! Женщины должны готовить борщ". Никто меня не слушал, никто не воспринимал это, и поэтому я никому не говорила. Я просто писала для себя. Есть те, кто вяжет носки, готовит еду, а я читаю рэп. Это мое хобби", – призналась alyona alyona.

Американский Vogue написал о рэперше alyona alyona. Фото: Vogue, Виталий Мельников

Она также объяснила, почему выбрала такое направление как рэп.

"Когда вы пишете обычную песню, поп-песню, у вас есть только несколько строк. В одной строке всего несколько слов, а информации очень мало. Когда вы рэпите, вы можете рассказать более интересную историю в более длинных строках. Поэтому я начала читать рэп, чтобы рассказывать больше историй", – рассказала артистка.

В фотосессии для глянца рэперша снялась в casual-образе в одном из спальных районов украинской столицы.

Напомним, ранее певица alyona alyona выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

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