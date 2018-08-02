Американский журнал напечатал неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

Рассказ "Комната на стороне сада" посвящен солдатам Второй мировой войны

Эрнест Хемингуэй. Фото: npr.org

Американский журнал Strand Magazine опубликовал неизвестный рассказ известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом говорится на сайте издания.

Написан был рассказ в 1956 году, действие его разворачивается в гостинице Ritz в Париже.

Посвящен рассказ истории солдат, уставших от Второй мировой войны, однако сохранивших надежду на будущее.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side ("Комната на стороне сада" – ред.)", – отмечено в официальном сообщении.

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Напомним, письмо, в котором известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион.

Отметим, что в первый раз Хем попал на Кубу в 1928 году, приплыв на пароходе на несколько дней в Гавану, а в начале 30-х он посетил ее на яхте одного из своих знакомых контрабандистов. В том числе и кубинским контрабандистам после он посвятит свой роман "Иметь и не иметь". Куба нравилась писателю тем, что тут он чувствовал себя свободнее, чем в чопорной пуританской Америке.