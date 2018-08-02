Американский журнал напечатал неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя
Рассказ "Комната на стороне сада" посвящен солдатам Второй мировой войны
Американский журнал Strand Magazine опубликовал неизвестный рассказ известного писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом говорится на сайте издания.
Написан был рассказ в 1956 году, действие его разворачивается в гостинице Ritz в Париже.
Посвящен рассказ истории солдат, уставших от Второй мировой войны, однако сохранивших надежду на будущее.
"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side ("Комната на стороне сада" – ред.)", – отмечено в официальном сообщении.
Напомним, письмо, в котором известный американский писатель, лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй признается в любви актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион.
Отметим, что в первый раз Хем попал на Кубу в 1928 году, приплыв на пароходе на несколько дней в Гавану, а в начале 30-х он посетил ее на яхте одного из своих знакомых контрабандистов. В том числе и кубинским контрабандистам после он посвятит свой роман "Иметь и не иметь". Куба нравилась писателю тем, что тут он чувствовал себя свободнее, чем в чопорной пуританской Америке.