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Американского актера пытались купить за ложь о романе с Меган Маркл

Саймону Рексу предлагали 70 тысяч долларов гонорара

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:12

Супруга принца Гарри Меган Маркл не скрывает того факта, что ее жизнь отягощает британская пресса, которая постоянно за ней следит и выпускает фейковый материал. Супруги даже судились с таблоидами, но в результате приняли решение сложить полномочия и выйти и королевской семьи, дабы избавиться от преследований журналистов. Так, на днях американский актер Саймон Рекс признался, что британские таблоиды пытался его подкупить за ложь о романе с Меган Маркл.

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По словам 45-летней звезды, ему предлагали 70 тысяч долларов за то, чтобы он солгал о его отношениях с экс-актрисой. Рекс также признался, что у них никогда не было романа — они лишь несколько раз вместе провели время и сходили на одно свидание.

"Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались. Однажды мы тусовались, но это совсем не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все. Когда об этом стало известно, пара британских таблоидов предложила мне кучу денег, чтобы я солгал, что мы якобы переспали. Я отказался, потому что считаю, что я не вправе лгать и позорить королевскую семью", – рассказал актер Hollywood Raw.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Напомним, что из-за пандемии коронавируса принц Гарри и Меган Маркл не смогут сложить свои королевские полномочия.

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