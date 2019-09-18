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Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему в коме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Анастасии Заворотнюк больна раком
Анастасии Заворотнюк больна раком
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Популярная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, уже несколько дней пребывает в коме в одной из московских клиник. Диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – последняя стадия рака мозга.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

В глубокую медикаментозную кому Анастасию Заворотнюк ввели еще на прошлой неделе. В результате у актрисы развились осложнения, пневмония и полиорганная недостаточность, которые протекают на фоне тяжелой болезни. 16 сентября СМИ сообщили, что медики прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в коме, поэтому провести операцию или любую другую терапию невозможно.

Тем временем публика активно обсуждает причины развития рака мозга у Анастасии Заворотнюк. Среди них – процедура ЭКО, беременность и омоложение стволовыми клетками. Врачи уже прокомментировали вероятность возникновения опухоли в результате названных причин. А муж Жанны Фриске, история болезни которой очень напоминает историю Анастасии Заворотнюк, обратился к семье актрисы.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Фото: YouTube

А недавно стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк возвращается к работе. Петр Чернышев должен выступить в шоу на льду, которое состоится в начале ноября этого года.

Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не афишировать ее состояние, а вот российский адвокат, чья клиентка находится в той же клинике, что и звезда "Моей прекрасной няни", рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк и заявил, что ей очень плохо. Это последние новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

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