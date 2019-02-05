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Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину

Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:27
Анастасия Ивлеева Фото: instagram.com/_agentgirl_
Анастасия Ивлеева
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Известную российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву сегодня, 5 февраля, не пустили на территорию Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

Анастасия Ивлеева Фото: instagram.com/_agentgirl_

"В Украину не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблогером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. Из ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, известный белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году запретили въезд в Украину, 20 июня даст концерт на стадионе "Динамо". Артист представит лучшие треки последних пяти альбомов, а также совсем новые песни.

Ранее ведущая и блогер Анастасия Ивлеева недавно рассказала, как она заработала свой первый миллион.

 

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Источник: Сегодня
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