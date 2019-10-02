Анастасия Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем

Звезда программы "Орел и Решка" раскрыла детали ее замужества

Анастасия Ивлеева и Элджей Фото: Instagram.com

В конце августа 2019 года поклонники популярной ведущей программы "Орел и Решка" заподозрили, что Анастасия Ивлеева вышла замуж за своего возлюбленного – российского рэпера Элджея. Подписчики сумели разглядеть на безымянном пальце артистки обручальное кольцо. Анастасия долгое время не давала никаких комментариев, лишь опубликовала в Instagram фото музыканта с краткой подписью "муж".

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Теперь молодая артистка решила, что пришло время раскрыть все карты – во время программы "Вечерний Ургант" Анастасия Ивлеева поделилась подробностями свадьбы и рассказала, что церемония бракосочетания прошла в узком кругу, без пышных торжеств и гуляний. Более того, артисты решили не тратить деньги на наряды и поженились в повседневной одежде.

Настя Ивлеева Фото: Instagram.com

"Не было ни большой, ни маленькой свадьбы — было все очень скромненько. Платья у меня не было. Это было небанальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать", — призналась Ивлеева.

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Также Анастасия рассказала, что возлюбленный сделал предложение руки и сердца в ее день рождения 8 марта. Это стало неожиданным сюрпризом, ведь замуж она пока не планировала.

"Он сделал предложение на мой день рождения, не ожидала. Я человек, который в последнюю очередь думает о замужестве, я — "работолюб", и для меня это было неожиданно", — сказала Настя и добавила, что пока они с мужем детей не планируют.

Напомним, ранее Настя Ивлеева вспомнила, как заработала первый миллион.

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