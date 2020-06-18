Анастасия Кожевникова после депрессии выпустила клип "Мотылек": видео

В видеоработе представлены кадры неизведанных красот Украины

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в рамках своей сольной карьеры после выпуска песни-манифеста "Кокон" о токсичных отношениях, презентовала новую композицию "Мотылек". Вместе с песней состоялся и релиз атмосферного клипа, который был снят в живописных местах Украины.

Не обошлось и без откровенного признания. Пустынное побережье и водная гладь Черного моря, дикий остров "на краю света" Тендровская коса, Херсонские горы или украинский Гранд-каньон, обрывистые скалы – все эти красоты можно увидеть в новой видеоработе Анастасии Кожевниковой "Мотылек".

Пейзажи в видео не уступают паттернам Исландии, хотя все кадры были сняты в Украине. В широте этого огромного "мира", в сердце природных просторов танцует чувственная девушка-мотылек – сама певица.

Аллегорический образ в клипе был выбран девушкой неспроста – новую сольную работу Анастасия Кожевникова посвятила всем, кого тревожат неоправданные ожидания и угрызения совести. Еще совсем недавно, до начала сольной карьеры артистка сама пережила подобное.

"Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро – "мотылек", в самом тайном, укромном места, чтобы никто извне не смог задеть", – признается певица.

Певица Анастасия Кожевникова Фото: пресс-служба

По словам артистки, депрессии настигли ее уже спустя первый год участия в группе "ВИА Гра", и понадобилось много времени, чтобы с ними справиться: "Быть верной себе – главное противоядие всех зол. Даже крах мечты и нереализованность не могут этому помешать. Не стоит загонять себя в угол, смело "танцуй" ведь любая проблема решаема. Я поняла это, и дарю эту песню всем уязвимым сердцам – каждому на этой планете. Танцуйте, любите, расправляйте крылья, летите на свет!".

Отметим, что песня "Мотылек" стала музыкальным развитием предыдущего сингла певицы под названием "Кокон", а смысловая линия перетекла из одной композиции в другую.

Ранее Анастасия Кожевникова эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала о сольной карьере, муже и творческом пути без продюсера.

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