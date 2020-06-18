Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасия Кожевникова после депрессии выпустила клип "Мотылек": видео

Сегодня, 15:59

В видеоработе представлены кадры неизведанных красот Украины

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в рамках своей сольной карьеры после выпуска песни-манифеста "Кокон" о токсичных отношениях, презентовала новую композицию "Мотылек". Вместе с песней состоялся и релиз атмосферного клипа, который был снят в живописных местах Украины.

Не обошлось и без откровенного признания. Пустынное побережье и водная гладь Черного моря, дикий остров "на краю света" Тендровская коса, Херсонские горы или украинский Гранд-каньон, обрывистые скалы – все эти красоты можно увидеть в новой видеоработе Анастасии Кожевниковой "Мотылек".

Пейзажи в видео не уступают паттернам Исландии, хотя все кадры были сняты в Украине. В широте этого огромного "мира", в сердце природных просторов танцует чувственная девушка-мотылек – сама певица.

Аллегорический образ в клипе был выбран девушкой неспроста – новую сольную работу Анастасия Кожевникова посвятила всем, кого тревожат неоправданные ожидания и угрызения совести. Еще совсем недавно, до начала сольной карьеры артистка сама пережила подобное.

"Я погружалась в депрессивные состояния, в какие-то моменты казалось, что ничего нельзя изменить, меня съедало чувство вины и заниженная самооценка. В какой-то момент я поняла, что так дальше нельзя и надо себя спасать. Нужно бережно хранить свое нутро – "мотылек", в самом тайном, укромном места, чтобы никто извне не смог задеть", – признается певица.

Певица Анастасия Кожевникова
Певица Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

По словам артистки, депрессии настигли ее уже спустя первый год участия в группе "ВИА Гра", и понадобилось много времени, чтобы с ними справиться: "Быть верной себе – главное противоядие всех зол. Даже крах мечты и нереализованность не могут этому помешать. Не стоит загонять себя в угол, смело "танцуй" ведь любая проблема решаема. Я поняла это, и дарю эту песню всем уязвимым сердцам – каждому на этой планете. Танцуйте, любите, расправляйте крылья, летите на свет!".

Читайте также:
Экс-"ВИА Гра" Анастасия Кожевникова – о сольной карьере, муже и творческом пути без продюсера

Отметим, что песня "Мотылек" стала музыкальным развитием предыдущего сингла певицы под названием "Кокон", а смысловая линия перетекла из одной композиции в другую.

Ранее Анастасия Кожевникова эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала о сольной карьере, муже и творческом пути без продюсера.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Вселенная" Анастасии Кожевниковой: певица представила новую песню Танцы на фургоне и гонки по ночному Киеву: Анастасия Кожевникова презентовала новый клип Экс-участница "ВИА Гры" представила новый сингл, посвященный силе женского духа
клип шоу-бизнес песня певица Анастасия Кожевникова
Реклама

Новости партнеров

Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Названа перша ознака високого емоційного інтелекту
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
Як зараз виглядає Надія Кадишева: що сталося з зіркою 90-х
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Классическая шаурма с курицей в домашних условиях. Рецепт
Классическая шаурма с курицей в домашних условиях. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 14:38Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Сегодня, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

Вчера, 11:30Events

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

Вчера, 10:28Fun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

16 июняСтиль

С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

16 июняWellness

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

16 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины-2020: как и сколько отдыхаем

16 июняFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

16 июняTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

16 июняFun

Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

16 июняFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

15 июняСтиль

Яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона

15 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

15 июняTravel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Новости партнеров

Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Три новых сериала, которые обязательно нужно посмотреть
Три новых сериала, которые обязательно нужно посмотреть
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0
Вчені назвали найгірший морепродукт: шкоди багато, а користі — 0
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять